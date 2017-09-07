Новости дня
В Свердловской области убрано 40% зерновых культур
7 сентябрь 2017 (11:23)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. На сегодняшний день на Среднем Урале убрано 40% зерновых культур от плана. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на заявление министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева.
«Урожайность по всем культурам в этом году выше, чем в прошлом. Немного ниже темпы уборки из-за переменчивой погоды, но в целом мы находимся в плановых показателях. Все хозяйства нацелены на полное и качественное завершение уборочной кампании, поэтому техника всегда готова выходить в поля — и днем, и ночью. Главное, чтобы погода позволила не сбавлять темпы полевых работ», — заявил министр.
Также в Свердловской области началась массовая уборка картофеля. На сегодняшний день убрано 22% культуры от плана. Урожайность выше прошлогодней на 29 ц и составляет 182 ц с гектара.
Кроме того, в регионе практически завершается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день запасено 28 ц кормовых культур на одну условную голову скота. В планах собрать — 30 ц.
«Урожайность по всем культурам в этом году выше, чем в прошлом. Немного ниже темпы уборки из-за переменчивой погоды, но в целом мы находимся в плановых показателях. Все хозяйства нацелены на полное и качественное завершение уборочной кампании, поэтому техника всегда готова выходить в поля — и днем, и ночью. Главное, чтобы погода позволила не сбавлять темпы полевых работ», — заявил министр.
Также в Свердловской области началась массовая уборка картофеля. На сегодняшний день убрано 22% культуры от плана. Урожайность выше прошлогодней на 29 ц и составляет 182 ц с гектара.
Кроме того, в регионе практически завершается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день запасено 28 ц кормовых культур на одну условную голову скота. В планах собрать — 30 ц.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области убрано 4% от всей площади зерновых культур
- В Свердловской области убрано 93% зерновых культур
- В Свердловской области убрано 93% всех зерновых культур
- Урожайность овощей в Свердловской области на 15% выше прошлогодней
- В Свердловской области убрано 80% зерновых культур и 72% картофеля
Loading...