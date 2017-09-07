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В Свердловской области убрано 40% зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. На сегодняшний день на Среднем Урале убрано 40% зерновых культур от плана. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на заявление министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева.



«Урожайность по всем культурам в этом году выше, чем в прошлом. Немного ниже темпы уборки из-за переменчивой погоды, но в целом мы находимся в плановых показателях. Все хозяйства нацелены на полное и качественное завершение уборочной кампании, поэтому техника всегда готова выходить в поля — и днем, и ночью. Главное, чтобы погода позволила не сбавлять темпы полевых работ», — заявил министр.



Также в Свердловской области началась массовая уборка картофеля. На сегодняшний день убрано 22% культуры от плана. Урожайность выше прошлогодней на 29 ц и составляет 182 ц с гектара.



Кроме того, в регионе практически завершается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день запасено 28 ц кормовых культур на одну условную голову скота. В планах собрать — 30 ц.

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