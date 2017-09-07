Новости дня
«Уральские авиалинии» открывают рейс для горнолыжников Москва — Зальцбург
7 сентябрь 2017 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. В список рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» добавилось еще одно европейское направление: Москва — Зальцбург — Москва. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты будут выполняться с 30 декабря из аэропорта Домодедово по субботам, а в новогодние праздники еще и по вторникам. Стоимость авиабилета начинается от 10 тыс. руб. по тарифу «промо» в одну сторону; «эконом» обойдется от 11 тыс. 700 руб. в одну сторону, включая багаж и один комплект спортивного снаряжения. Цены указаны с учетом всех сборов.
«Выбором курорта для зимних каникул стоит заняться уже сейчас. Например, поехать покорять австрийские Альпы на лыжах или сноуборде. В окрестностях Зальцбурга есть все условия для отличного катания. Глядя на горные пики, ухоженные трассы, заснеженные деревья, уютные шале, высокие шпили церквей и величественные замки трудно поверить, что все это настоящее, а не нарисовано пасторальным художником. Зальцбург в период новогодних праздников порадует гостей рождественским ярмарками, где можно купить сувениры и приятные мелочи. Также в Австрии непременно нужно получить удовольствие от знакомства с местной кухней: свиной шницель, венский штрудель, шоколадный торт Захер, кремовый ликер Моцарт и, конечно, отменное пиво», — отмечают в пресс-службе.
Приобрести билеты в Зальцбург можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Полеты будут выполняться с 30 декабря из аэропорта Домодедово по субботам, а в новогодние праздники еще и по вторникам. Стоимость авиабилета начинается от 10 тыс. руб. по тарифу «промо» в одну сторону; «эконом» обойдется от 11 тыс. 700 руб. в одну сторону, включая багаж и один комплект спортивного снаряжения. Цены указаны с учетом всех сборов.
«Выбором курорта для зимних каникул стоит заняться уже сейчас. Например, поехать покорять австрийские Альпы на лыжах или сноуборде. В окрестностях Зальцбурга есть все условия для отличного катания. Глядя на горные пики, ухоженные трассы, заснеженные деревья, уютные шале, высокие шпили церквей и величественные замки трудно поверить, что все это настоящее, а не нарисовано пасторальным художником. Зальцбург в период новогодних праздников порадует гостей рождественским ярмарками, где можно купить сувениры и приятные мелочи. Также в Австрии непременно нужно получить удовольствие от знакомства с местной кухней: свиной шницель, венский штрудель, шоколадный торт Захер, кремовый ликер Моцарт и, конечно, отменное пиво», — отмечают в пресс-службе.
Приобрести билеты в Зальцбург можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» открывают полеты в Наманган из Екатеринбурга
- «Уральские авиалинии» возобновляют прямой рейс Москва — Мюнхен
- «Уральские авиалинии» открывают регулярный рейс из Екатеринбурга в Верону
- «Уральские авиалинии» вводят новые рейсы в Сочи и Симферополь
- «Уральские авиалинии» возобновляют рейс «Улан-Удэ — Москва»
Loading...