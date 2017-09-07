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Росздравнадзор изымает из обращения 3,5 тыс. упаковок аскорбиновой кислоты производства «Уралбиофарм»
7 сентябрь 2017 (10:43)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области приостановил обращение партии препарата «Аскорбиновая кислота-УБФ» производства ОАО «Уралбиофарм». Обращение ведомства опубликовано на сайте территориального органа.
Речь идет о партии из 3 тыс. 447 упаковок серии 2201216 по 200 драже массой 50 мг в банке. Как поясняют в надзорном органе, препарат не соответствует требованиям нормативной документации по показателю качества «Количественное определение».
В связи с этим партия подлежит изъятию из обращения и уничтожению. Копию акта о выполнении требования Росздравнадзора ОАО «Уралбиофарм» необходимо предоставить в надзорный орган до конца сентября.
«Невыполнение в установленный срок решения об изъятии и уничтожении недоброкачественного лекарственного препарата подлежит административной ответственности в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации», — указано в сообщении ведомства.
Речь идет о партии из 3 тыс. 447 упаковок серии 2201216 по 200 драже массой 50 мг в банке. Как поясняют в надзорном органе, препарат не соответствует требованиям нормативной документации по показателю качества «Количественное определение».
В связи с этим партия подлежит изъятию из обращения и уничтожению. Копию акта о выполнении требования Росздравнадзора ОАО «Уралбиофарм» необходимо предоставить в надзорный орган до конца сентября.
«Невыполнение в установленный срок решения об изъятии и уничтожении недоброкачественного лекарственного препарата подлежит административной ответственности в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации», — указано в сообщении ведомства.
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