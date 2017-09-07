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Центробанк может дисквалифицировать УК «Альфа Капитал» из-за письма сотрудника о проблемах «ФК Открытие»
7 сентябрь 2017 (10:22)
УрБК, Москва, 07.09.2017. Комитет по финансовому надзору Банка России в ближайшие месяцы рассмотрит вопрос о дисквалификации УК «Альфа Капитал» или ее аналитика после рассылки письма о проблемах четырех российских банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.
«У нас есть сертификация специалистов на финансовом рынке. Я думаю, то что произошло, противоречит правильному поведению на финансовом рынке, поэтому возникает вопрос о дисквалификации с точки зрения этой сертификации», — прокомментировал он журналистам во время Восточного экономического форума.
По его словам, ранее ЦБ уже дисквалифицировал как конкретных аналитиков, так и руководителей компании.
При этом письмо аналитика УК «Альфа Капитал» не усугубляло проблемы банка «ФК Открытие», уточнил зампред регулятора.
«У нас есть сертификация специалистов на финансовом рынке. Я думаю, то что произошло, противоречит правильному поведению на финансовом рынке, поэтому возникает вопрос о дисквалификации с точки зрения этой сертификации», — прокомментировал он журналистам во время Восточного экономического форума.
По его словам, ранее ЦБ уже дисквалифицировал как конкретных аналитиков, так и руководителей компании.
При этом письмо аналитика УК «Альфа Капитал» не усугубляло проблемы банка «ФК Открытие», уточнил зампред регулятора.
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