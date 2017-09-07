Дайджест
Никки Хейли может занять пост госсекретаря США
7 сентябрь 2017 (10:06)
Постпред США при ООН Никки Хейли может занять пост госсекретаря и сменить на этой позиции Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает Foreign Policy.
Источник издания указал, что слухи об этом ходят в Вашингтоне последнюю неделю. Также отмечается, что Хейли уже выполняет работу Тиллерсона де-факто, поскольку тот даже не выступил с заявлением по поводу ракетных испытаний КНДР. В свою очередь, Хейли раскритиковала северокорейские пуски, а также затронула тему ядерной сделки с Ираном.
В самом Госдепе утверждают, что Тиллерсон после урагана «Харви» отправился в Техас, а вопросы, связанные с Северной Кореей, решает, не делая это достоянием публики.
Источник издания указал, что слухи об этом ходят в Вашингтоне последнюю неделю. Также отмечается, что Хейли уже выполняет работу Тиллерсона де-факто, поскольку тот даже не выступил с заявлением по поводу ракетных испытаний КНДР. В свою очередь, Хейли раскритиковала северокорейские пуски, а также затронула тему ядерной сделки с Ираном.
В самом Госдепе утверждают, что Тиллерсон после урагана «Харви» отправился в Техас, а вопросы, связанные с Северной Кореей, решает, не делая это достоянием публики.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Рекс Тиллерсон может уйти в отставку
- США намерены вводить санкции против всех ведущих с КНДР бизнес государств
- США отказались от смены режима в Сирии
- Россию призвали высказать свою позицию по Северной Корее
- В США утвердили кандидатуру нового госсекретаря
Loading...