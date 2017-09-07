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На Украине раскритиковали главу МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung подверг критике предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля о постепенном снятии санкций с России после установления перемирия на востоке Украины и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



«Подобные сигналы очень вредны. Недавние заявления можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем», — сообщил газете Климкин.



Он также потребовал «сплоченной позиции мирового сообщества до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины».



Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в беседе с изданием назвал идею Габриэля об отмене санкций схожей с политикой Западных держав в отношении Адольфа Гитлера и территориальных притязаний нацистской Германии в 1938 году.

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