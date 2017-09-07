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Россия нарастила железнодорожные перевозки в Китай

Объем железнодорожных перевозок между Россией и Китаем за истекшие месяцы 2017 года вырос на 16%. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.



По его словам, увеличение происходит по всем видам — от сырья до контейнерных грузов. «Мы приняли ряд решений с китайскими железными дорогами по упрощению документооборота, электронному обмену данных и формированию логистических цепочек, включая порты. Видим сегодня результаты: не только развитие портов, но и такие проекты, как Приморье-1 и Приморье-2», — пояснил он.

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