Дайджест
Россия нарастила железнодорожные перевозки в Китай
7 сентябрь 2017 (10:06)
Объем железнодорожных перевозок между Россией и Китаем за истекшие месяцы 2017 года вырос на 16%. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.
По его словам, увеличение происходит по всем видам — от сырья до контейнерных грузов. «Мы приняли ряд решений с китайскими железными дорогами по упрощению документооборота, электронному обмену данных и формированию логистических цепочек, включая порты. Видим сегодня результаты: не только развитие портов, но и такие проекты, как Приморье-1 и Приморье-2», — пояснил он.
По его словам, увеличение происходит по всем видам — от сырья до контейнерных грузов. «Мы приняли ряд решений с китайскими железными дорогами по упрощению документооборота, электронному обмену данных и формированию логистических цепочек, включая порты. Видим сегодня результаты: не только развитие портов, но и такие проекты, как Приморье-1 и Приморье-2», — пояснил он.
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