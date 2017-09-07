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Тропический шторм «Катя» обрел силу урагана
7 сентябрь 2017 (10:05)
Тропический шторм «Катя», образовавшийся у берегов Мексики, обрел силу урагана. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.
Скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час. Метеорологи прогнозируют усиление скорости вихревых потоков в течение двух дней. Сейчас «Катя» движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.
Также Национальный центр предупреждения ураганов сообщил, что до урагана первой категории усилился тропический шторм «Хосе», который движется сейчас к Карибским островам со скоростью 25 километров в час, а скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час.
Скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час. Метеорологи прогнозируют усиление скорости вихревых потоков в течение двух дней. Сейчас «Катя» движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.
Также Национальный центр предупреждения ураганов сообщил, что до урагана первой категории усилился тропический шторм «Хосе», который движется сейчас к Карибским островам со скоростью 25 километров в час, а скорость ветра в районе урагана достигает 120 километров в час.
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