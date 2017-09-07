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На ММК продолжается модернизация горно-обогатительного производства

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2017. Горно-обогатительному производству (ГОП) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) исполняется 86 лет. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



В состав ГОП входит цех Рудник, рудообогатительная фабрика (РОФ), аглоцех, дробильно-обжиговый цех, цех подготовки аглошихты.



«Идет модернизация существующего оборудования, вводятся в эксплуатацию новые объекты. В частности, проведена реконструкция сероулавливающей установки № 4, что позволило повысить степень очистки отходящих газов от диоксида серы до 90%, тем самым сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Реализация проекта позволила сократить выбросы диоксида серы на 250 т в год», — говорится в сообщении.



После реконструкции введена в эксплуатацию сероулавливающая установка № 2. В сентябре 2015 года введена в эксплуатацию первая система нового комплекса по очистке агломерационного газа, в июне 2016-го — вторая, в сентябре того же года — третья система. По сути, речь идет о строительстве нового природоохранного объекта: все старое оборудование, работавшее с 1963 года, полностью заменено новым.



«Построены три системы очистки аглогазов, состоящие из двух ступеней очистки — электрофильтра и скруббера, для улавливания твердых частиц (пыли) и диоксида серы. Общая производительность новой сероулавливающей установки № 2 позволяет очищать весь объем аглогазов, образующихся на аглофабрике № 2, при максимальной загрузке производственных мощностей. Средняя эксплуатационная эффективность очистки пыли составляет более 99%, диоксида серы — 95%. Внедрение позволило сократить выбросы загрязняющих веществ: пыль на 917 т/год, SO2 на 7618 т/год.



В прошлом году проведена модернизация вакуумно-фильтрационной установки рудообогатительной фабрики, что позволило перерабатывать замасленные окалиносодержащие шламы ЛПЦ № 4, 10 в сушильном барабане ВФУ и исключить складирование отходов», — сообщили на ММК.



В дробильно-обжиговом цехе сдана в эксплуатацию установка по производству флюидизированной извести — нового инновационного продукта. Комплекс десульфурации чугуна и производства флюидизированной извести обеспечит гарантированное выполнение требований потребителей по содержанию серы в готовом металле ниже 0,001% и обеспечит производство сталей для высококачественного автомобильного листа с низким содержанием углерода, кремния и серы.



В планах нынешнего года — завершение строительства стационарного вагоноопрокидывателя в цехе подготовки аглошихты.

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