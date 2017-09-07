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Задолженность пищепрома РФ по кредитам составила 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.09.2017. Задолженность пищевой промышленности РФ по кредитам в июне 2017 года по сравнению с маем снизилась на 33,16 млрд руб. и к 1 июля составила 1,08 трлн руб. (1,116 трлн руб. в мае). Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные мониторинга Минэкономразвития «Тенденции в секторах экономики».



Согласно мониторингу, удельный вес просроченной задолженности в июне 2017 года составил 0,99%. Этот показатель вырос до 10,68 млрд руб. с 10,13 млрд руб. в мае.



Характеризуя ситуацию с банкротствами в пищевом секторе, в документе сообщается, что в июле по сравнению с июнем количество предприятий, в которых действует конкурсное производство, увеличилось на 6 и достигло 881. Число предприятий, на которых введен процесс наблюдения, увеличилось на 2 — с 228 в июне до 230 в июле.



В мониторинге также сообщается, что доля прибыльных предприятий в отрасли в июне составила 78,3%, что на 0,6% меньше, чем в мае.



Сальдированный финансовый результат пищепрома в I полугодии снизился на 22,4 млрд руб., до 88,3 млрд руб. против 110,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. В документе уточняется, что 1 554 организации получили прибыль в размере 113,9 млрд руб., 431 — имели убыток на сумму 25,6 млрд руб.

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