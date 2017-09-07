Новости дня
Задолженность пищепрома РФ по кредитам составила 1 трлн рублей
7 сентябрь 2017 (09:43)
УрБК, Москва, 07.09.2017. Задолженность пищевой промышленности РФ по кредитам в июне 2017 года по сравнению с маем снизилась на 33,16 млрд руб. и к 1 июля составила 1,08 трлн руб. (1,116 трлн руб. в мае). Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные мониторинга Минэкономразвития «Тенденции в секторах экономики».
Согласно мониторингу, удельный вес просроченной задолженности в июне 2017 года составил 0,99%. Этот показатель вырос до 10,68 млрд руб. с 10,13 млрд руб. в мае.
Характеризуя ситуацию с банкротствами в пищевом секторе, в документе сообщается, что в июле по сравнению с июнем количество предприятий, в которых действует конкурсное производство, увеличилось на 6 и достигло 881. Число предприятий, на которых введен процесс наблюдения, увеличилось на 2 — с 228 в июне до 230 в июле.
В мониторинге также сообщается, что доля прибыльных предприятий в отрасли в июне составила 78,3%, что на 0,6% меньше, чем в мае.
Сальдированный финансовый результат пищепрома в I полугодии снизился на 22,4 млрд руб., до 88,3 млрд руб. против 110,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. В документе уточняется, что 1 554 организации получили прибыль в размере 113,9 млрд руб., 431 — имели убыток на сумму 25,6 млрд руб.
Согласно мониторингу, удельный вес просроченной задолженности в июне 2017 года составил 0,99%. Этот показатель вырос до 10,68 млрд руб. с 10,13 млрд руб. в мае.
Характеризуя ситуацию с банкротствами в пищевом секторе, в документе сообщается, что в июле по сравнению с июнем количество предприятий, в которых действует конкурсное производство, увеличилось на 6 и достигло 881. Число предприятий, на которых введен процесс наблюдения, увеличилось на 2 — с 228 в июне до 230 в июле.
В мониторинге также сообщается, что доля прибыльных предприятий в отрасли в июне составила 78,3%, что на 0,6% меньше, чем в мае.
Сальдированный финансовый результат пищепрома в I полугодии снизился на 22,4 млрд руб., до 88,3 млрд руб. против 110,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. В документе уточняется, что 1 554 организации получили прибыль в размере 113,9 млрд руб., 431 — имели убыток на сумму 25,6 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Просроченная задолженность российских предприятий в апреле выросла на 1,7%
- Просроченная задолженность российских предприятий в апреле выросла на 1,7%
- Просроченная кредиторская задолженность свердловских предприятий выросла на 6,2%
- ЦБ: за шесть месяцев объем просроченной задолженность по розничным кредитам вырос почти на треть
- В I полугодии чистая прибыль ОАО «Газпром» упала почти на 35%
Loading...