Новости дня

Комитет по выдвижению Екатеринбурга на право проведения «ЭКСПО-2025» возглавит Аркадий Дворкович

УрБК, Москва, 07.09.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Заявочный комитет «Екатеринбург ЭКСПО-2025». Документ размещен на официальном портале правовой информации.



Председателем комитета глава российского кабмина назначил своего заместителя Аркадия Дворковича.



На организацию возлагаются функции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с выдвижением Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», а также по подготовке для представления в Международное бюро выставок заявочной книги.



Финансирование работы комитета будет осуществляться из бюджета Свердловской области и внебюджетных источников.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: