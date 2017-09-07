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Комитет по выдвижению Екатеринбурга на право проведения «ЭКСПО-2025» возглавит Аркадий Дворкович

7 сентябрь 2017 (09:22)

УрБК, Москва, 07.09.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Заявочный комитет «Екатеринбург ЭКСПО-2025». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Председателем комитета глава российского кабмина назначил своего заместителя Аркадия Дворковича.

На организацию возлагаются функции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с выдвижением Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», а также по подготовке для представления в Международное бюро выставок заявочной книги.

Финансирование работы комитета будет осуществляться из бюджета Свердловской области и внебюджетных источников.

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