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Минэкономразвития пообещало малому и среднему бизнесу еще 60 млрд рублей льготных кредитов до конца года

УрБК, Москва, 07.09.2017. Малый и средний бизнес до конца 2017 года получит кредиты еще на 60 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, которое он сделал, выступая на сессии по малому бизнесу в рамках Восточного экономического форума-2017.



«Что нужно сделать, чтобы малый бизнес рос? Нужно создавать условия. Если посмотреть, то это две ключевые проблемы — это административные барьеры и доступность финансирования», — сказал министр.



По его словам, представители малого и среднего бизнеса сейчас имеют возможность получить кредиты по льготной ставке по «программе 6,5».



«Если посмотреть на цифры, в этом году по линии Центрального банка выдано порядка 49 млрд руб. кредитов, по линии правительства — вторая часть этой программы — больше 10 млрд руб. До конца года ожидаем, что еще больше 60 млрд руб. кредитов в этой области будет выдано», — отметил М. Орешкин.

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