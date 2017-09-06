Кризис
ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП России в III квартале 2017 года
6 сентябрь 2017 (17:49)
Банк России ухудшил прогноз роста ВВП РФ в III квартале 2017 года с 0,6% до 0,4-0,5% (квартал к кварталу, с исключением сезонного фактора). Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Оценка квартального роста на IV квартал 2017 года также снизилась — c 0,6% до 0,4% (с устранением сезонности).
«Основным источником пересмотра в сторону понижения стали последние данные Росстата по промышленному производству. При этом сильные данные по PMI-индексам, в свою очередь, продолжают вносить значимый позитивный вклад в индексную оценку ВВП», — указывают аналитики.
Оценка квартального роста на IV квартал 2017 года также снизилась — c 0,6% до 0,4% (с устранением сезонности).
«Основным источником пересмотра в сторону понижения стали последние данные Росстата по промышленному производству. При этом сильные данные по PMI-индексам, в свою очередь, продолжают вносить значимый позитивный вклад в индексную оценку ВВП», — указывают аналитики.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП России в III квартале 2017 года
- Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РФ на ближайшие два года
- Максим Орешкин: Рост ВВП во II половине 2017 года может составить больше 2%
- Morgan Stanley ухудшил прогноз ВВП России
- МВФ ухудшил прогноз падения экономики России в 2016 году до 1%
Loading...