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Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Лидеры безопасности»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лучшей организацией 2017 года по результатам ежегодной премии Safety Leaders Award в категории «Безопасность на транспорте: авиационная безопасность». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Церемония подведения итогов премии Safety Leaders 2017 состоялась 5 сентября 2017 года в кампусе Московской школы управления «Сколково». Премия стала логическим завершением одноименного форума, организованного фондом «Социальные проекты». Статуэтку за управление и обеспечение безопасности полетов торжественно вручили представителю «Уральских авиалиний».



«Обеспечение безопасности полетов — это приоритетная задача для «Уральских авиалиний». В авиакомпании выстроена многоступенчатая система контроля за тем, чтобы полет и подготовка к нему обеспечивали высокий уровень надежности. Это работа технического персонала авиакомпании, квалифицированные пилоты, подготовленные бортпроводники, а также наличие собственного авиационно-технического центра, который позволяет проводить все формы наземного обслуживания самолетов», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, Safety Leaders Award учреждена в 2016 году и направлена на выявление практик повышения уровня безопасности в различных сферах деятельности человека и общества.

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