Безнадзорное движение

Как неоднократно сообщал УрБК, в Екатеринбурге ГИБДД фактически утратила контроль над дорожной ситуацией. Это касается надзора за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) на перекрестках, при проезде и объезде ремонтируемых участков дорог, организации движения и стоянок большегрузного транспорта, парковке автомобилей на центральных улицах города. В результате недобросовестные водители, чувствуя свою безнаказанность, массово нарушают ПДД, провоцируя аварийные ситуации. Данная проблема обострилась с началом осени, когда транспортные потоки в уральской столице возросли.Напомним, в летний период в Екатеринбурге целый ряд участков улично-дорожной сети был закрыт для движения транспорта из-за ремонтов. При этом пропускная способность объездных путей далеко не всегда достаточна для бесперебойного движения. В городе ежедневно возникали транспортные заторы, в которых гражданам приходилось стоять часами.С началом осени ситуация еще более усугубилась. Ремонтные работы на некоторых участках, в частности, улицы Московской и проспекта Ленина, так и не завершены. Но если в июне-августе количество автомобилей на улицах города снижалось из-за сезона летних отпусков, и пробки не оказывали значительного влияния на деловую активность, то сегодня транспортные потоки выросли. В итоге недобросовестные автовладельцы, стремясь сэкономить время, стали массово нарушать правила дорожного движения.В городских соцсетях каждый день появляются все новые и новые сообщения о подобных фактах с фотографиями и видеозаписями очевидцев. Однако органы Госавтоинспекции не спешат усилить контроль за соблюдением ПДД на улицах Екатеринбурга. Даже на самых проблемных участках посты ДПС появляются крайне редко.Так, недобросовестные автовладельцы регулярно допускают нарушения на Объездной дороге от улицы Светлореченской до улицы Вильгельма де Геннина. Как отмечают водители, после ремонта дорожного полотна на этом участке движение производится только по двум полосам. Однако в утренние и вечерние часы, когда здесь наблюдается большое скопление транспорта, некоторые автолюбители съезжают на обочину и, игнорируя правила дорожного движения, пытаются объехать затор. Впоследствии они вклиниваются в правый ряд в районе кольца у улицы Вильгельма де Геннина, тем самым только усугубляя ситуацию.Тем не менее, по словам автолюбителей, сотрудников ГИБДД на данном участке дороги не наблюдается последние несколько дней.В центральной части уральской столицы ситуация не лучше. В частности, на транспортном кольце возле гостиницы «Центральной» водители легковых машин и частных маршрутных автобусов, двигающиеся по улице Малышева в сторону 8 Марта, регулярно выезжают на перекресток на красный сигнал светофора. Затем они резко тормозят перед пешеходами, которым уже горит зеленый свет.В этом случае аварийная ситуация создается не только для транспорта, движущегося по Карла Либкнехта, но и для граждан, идущих пешком, что чревато непоправимыми последствиями. Однако Госавтоинспекция не обращает внимания даже на подобные грубые нарушения.От надзора за движением по выделенным полосам для общественного транспорта ГИБДД вообще отказалась, отключив камеры видеофиксации нарушений и переложив ответственность на администрацию Екатеринбурга. По словам сотрудников ведомства, целесообразность организации этих полос, в частности, на улицах Розы Люксембург и Малышева, крайне спорна и приводит к росту пробок в вечерние и утренние часы.Как бы то ни было, пока длится конфликт ведомства с муниципалитетом, за нарушениями ПДД на улицах с «выделенками» для автобусов и троллейбусов никто не следит.Таким образом, низкий уровень контроля приводит к хаосу на улицах Екатеринбурга. Массовые безнаказанные нарушения провоцируют аварийные ситуации, в которых страдают в том числе добросовестные автовладельцы, пассажиры общественного транспорта и пешеходы.