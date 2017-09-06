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Регионам РФ могут запретить превышать предельные уровни тарифов ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В правительство РФ внесен проект закона, лишающий местные тарифные органы полномочий превышать предельный уровень тарифов ЖКХ, установленный федеральным центром. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев, передает РИА «Недвижимость».



По его словам, антимонопольное ведомство активно дискутирует на уровне правительства о возможности регионов превышать предельные уровни тарифов.



«Мы устанавливаем предельные уровни, например, на передачу электрической энергии, на федеральном уровне, после чего тарифный орган субъекта на основании того, что у компании есть инвестпрограмма, может без какого-либо уведомления или уж тем более согласования с ФАС этот уровень превысить. То есть своим решением», — пояснил В. Королев.



В итоге складывается ситуация, когда ФАС заявляет о том, что в среднем по стране рост тарифа на передачу электроэнергии составляет 3%, как написано в прогнозе Минэкономразвития, при этом в конкретном субъекте он может быть 12%, 15%, 20%.



«В настоящее время в правительство внесен проект федерального закона, согласованный с министерством экономики и министерством энергетики, о том, чтобы эту возможность у тарифного органа субъекта исключить», — сказал В. Королев.

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