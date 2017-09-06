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Суд рассмотрит иск о банкротстве инвестиционно-строительной компании «Унистрой-альянс»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление ООО «Инвестиционно-строительная компания «Унистрой-альянс» о признании компании несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 4 сентября 2017 года. Сумма исковых требований составляет 119 млн 500 тыс. руб.



Напомним, ООО «Инвестиционно-строительная компания «Унистрой-альянс» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2005 году. Организация осуществляет деятельность в области архитектуры, связанную со зданиями и сооружениями.

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