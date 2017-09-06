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В России могут запретить 50-ваттные лампочки

Минэнерго России проработает вопрос о запрете производства и продажи ламп накаливания мощностью выше 50 ватт. Об этом рассказал замминистра Антон Инюцын, передает РИА Новости.



«Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт», — сообщил Инюцын.



Он отметил, что на расчеты и проработку ведомством законопроекта в случае положительного решения потребуется несколько месяцев.

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