Дайджест
В России могут запретить 50-ваттные лампочки
6 сентябрь 2017 (17:06)
Минэнерго России проработает вопрос о запрете производства и продажи ламп накаливания мощностью выше 50 ватт. Об этом рассказал замминистра Антон Инюцын, передает РИА Новости.
«Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт», — сообщил Инюцын.
Он отметил, что на расчеты и проработку ведомством законопроекта в случае положительного решения потребуется несколько месяцев.
«Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт», — сообщил Инюцын.
Он отметил, что на расчеты и проработку ведомством законопроекта в случае положительного решения потребуется несколько месяцев.
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