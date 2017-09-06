Дайджест
В России примут закон о криптовалютах
6 сентябрь 2017 (17:06)
Первый вице-премьер Игорь Шувалов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что правительство планирует начать серьезное обсуждение законопроекта о криптовалютах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я надеюсь, в ближайшее время, мы выйдем на законодательную площадку, и это дело будем серьезно обсуждать», — сказал Шувалов.
Он отметил, что в настоящее время вопрос о криптовалютах в России обсуждается на уровне дискуссий.
«Нет еще определения законодательного криптовалюты, какую Банк России будет иметь компетенцию в отношении криптовалюты, как это все будет оформлено. Это пока еще только предложения экспертов», — заявил вице-премьер.
«Я надеюсь, в ближайшее время, мы выйдем на законодательную площадку, и это дело будем серьезно обсуждать», — сказал Шувалов.
Он отметил, что в настоящее время вопрос о криптовалютах в России обсуждается на уровне дискуссий.
«Нет еще определения законодательного криптовалюты, какую Банк России будет иметь компетенцию в отношении криптовалюты, как это все будет оформлено. Это пока еще только предложения экспертов», — заявил вице-премьер.
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