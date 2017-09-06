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В России примут закон о криптовалютах

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что правительство планирует начать серьезное обсуждение законопроекта о криптовалютах. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Я надеюсь, в ближайшее время, мы выйдем на законодательную площадку, и это дело будем серьезно обсуждать», — сказал Шувалов.



Он отметил, что в настоящее время вопрос о криптовалютах в России обсуждается на уровне дискуссий.



«Нет еще определения законодательного криптовалюты, какую Банк России будет иметь компетенцию в отношении криптовалюты, как это все будет оформлено. Это пока еще только предложения экспертов», — заявил вице-премьер.

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