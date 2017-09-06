Дайджест
Роспотребнадзор и Ростуризм проверят турецкие отели
6 сентябрь 2017 (17:05)
Роспотребнадзор и Ростуризм планируют посетить Турцию и проверить обеспечение безопасности российских туристов в связи со вспышкой вируса Коксаки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«На следующей неделе мы выезжаем в Турцию с визитом, который готовили давно, но раньше турецкая сторона не могла принять нашу команду в связи с религиозным праздником. Мы пригласили с собой Ростуризм. Инспекция пройдёт под эгидой министерства иностранных дел. Хочу отметить очень высоко эффективную работу нашего посольства в Турции» — сказала Попова во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
Она отметила, что в настоящий момент процедура диагностики заражения вирусом недостаточно прозрачна.
«На следующей неделе мы выезжаем в Турцию с визитом, который готовили давно, но раньше турецкая сторона не могла принять нашу команду в связи с религиозным праздником. Мы пригласили с собой Ростуризм. Инспекция пройдёт под эгидой министерства иностранных дел. Хочу отметить очень высоко эффективную работу нашего посольства в Турции» — сказала Попова во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
Она отметила, что в настоящий момент процедура диагностики заражения вирусом недостаточно прозрачна.
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