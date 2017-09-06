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В США разбился военный самолет F-16

6 сентябрь 2017 (17:05)

В Аризоне разбился военный самолет F-16. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на авиационное отделение Национальной гвардии Аризоны.

По официальной информации, самолет находился на учениях. В настоящее время проводится спасательная операция.

Как отмечает телеканал ABC News, судьба пилота неизвестна.

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