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ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП России в III квартале 2017 года

6 сентябрь 2017 (16:51)

УрБК, Москва, 06.09.2017. Банк России ухудшил прогноз роста ВВП РФ в III квартале 2017 года с 0,6% до 0,4-0,5% (квартал к кварталу, с исключением сезонного фактора). Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Оценка квартального роста на IV квартал 2017 года также снизилась — c 0,6% до 0,4% (с устранением сезонности).

«Основным источником пересмотра в сторону понижения стали последние данные Росстата по промышленному производству. При этом сильные данные по PMI-индексам, в свою очередь, продолжают вносить значимый позитивный вклад в индексную оценку ВВП», — указывают аналитики.

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