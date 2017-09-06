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«Уралприватбанк» войдет в состав «Бинбанка»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. ПАО «Бинбанк» начинает процесс реорганизации для того, чтобы присоединить к себе АО «Уралприватбанк». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



«Банк России в соответствии с частью 5 статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации ПАО «Бинбанк» (№ 323, Москва) в форме присоединения к нему АО «Уралприватбанк» (№ 153, Екатеринбург)», — говорится в сообщении.



Отметим, что Бинбанк приобрел 99,84% акций Уралприватбанка (УПБ) еще в марте 2015 года. Однако процесс слияния активов двух кредитных учреждений стартовал только сейчас.

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