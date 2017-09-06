Фермеры не хотят объединяться

Минсельхоз озаботился возрождением кооперации среди сельхозпроизводителей. Ведомство поставило задачу перед субъектами до конца года создать по всей России свыше 2 тыс. кооперативов, в частности, 18 в Свердловской области. 10 из них в регионе уже заработали, однако весьма вероятно, что собрать оставшиеся не удастся. По словам экспертов, послеперестроечные годы научили сельхозпроизводителей не доверять друг другу, поэтому заставить их действовать сообща не удается ни мерам господдержки, ни ощутимой выгодой.Создание потребительских кооперативов позволяет некрупным сельхозтоваропроизводителям сократить издержки на производство и наладить сбыт собственной продукции переработчикам. В том числе и избавиться от ценового диктата торговых сетей, считает председатель кооператива «Спас» Александр Попов.«У нашего производителя элитного голландского картофеля торговая сеть «Монетка» покупает товар по цене 14,99 руб. за 1 кг. Мы в Сухом Логу картофель вырастили, собрали, помыли, сохранили, упаковали, привезли в распределительный центр, нам за это заплатили 14,99 руб. После этого наш картофель привозят в «Монетку» города Сухой Лог, которая от нас в шаговой доступности, и выставляют по цене 49,99 руб. за 1 кг. Сами понимаете, что 35 рублей — это заработок торговых сетей, которые приняли товар, перегрузили в другую машину и увезли. Поэтому заработок сельхозпроизводителей несопоставим с теми средствами, которые аккумулируют торговые сети. Объединение и продажа продукции позволит нам продавать свой товар по 30 руб. за 1 кг, то есть для потребителя цена ниже, для нас — выше», — пояснил Александр Попов.Как рассказала начальник отдела развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации министерства агропромышленного комплекса Свердловской области Александра Маланичева, ежегодно объем оказанных кооперативами услуг только растет.«В 2015 году потребительские кооперативы Свердловской области оказали своим членам услуг на 752 млн руб., в 2016-м — 733 млн руб., за I полугодие 2017 года — уже оказано на сумму 490 млн руб. По выдаче займов кредитными кооперативами в 2015 году было 715 млн руб., в 2016-м — 630 млн руб. выдали, в I полугодии 2017 года — 408 млн руб.», — сообщила представитель минАПК.Однако несмотря на видимый экономический эффект, фермерские хозяйства Свердловской области не спешат объединяться. По оценке руководителя ревизионного союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татьяны Рогожниковой, более 90% фермеров региона не являются членами кооперативов. Причин сразу несколько: некоторая потеря самостоятельности, нежелание брать дополнительную ответственность и — главная — недоверие к коллегам по цеху, унаследованное еще из 90-х годов.«Эти годы научили их не доверять друг другу, поэтому сегодня между фермерами, сельхозтоваропроизводителями нет доверия. Это одна из причин, почему кооперативы с таким трудом создаются», — отмечает Татьяна Рогожникова.Другой причиной является отсутствие заинтересованности в этом вопросе со стороны местных властей. Как правило, сначала хозяйства начинают кооперироваться внутри одного района, при желании постепенно вырастая до уровня субъекта. Поэтому вопрос взаимодействия с муниципальными властями крайне важен.«Не будем скрывать, муниципальные власти у нас особо в эту тему не вникают. А кооперативы — это объединения, прежде всего по территории. Поэтому понимание властями основ кооперации просто необходимо», — отмечает руководитель ревизионного союза.В то же время на федеральном и региональном уровне вопросу создания кооперативов уделяют немало внимания. Так, Минсельхоз РФ на текущий год раздал регионам задания с контрольными цифрами. Среднему Уралу предстояло создать 18 кооперативов, 10 из них уже собрали. Объединяться фермеров стимулируют с помощью различных мер господдержки — субсидирования и грантов.«Ещё сегодня есть нехорошая тенденция — у нас создаются кооперативы по принципу поддержки: «Мы создадим кооператив, если будет поддержка». Сейчас идет гранатовая поддержка снабженческо-сбытовых и грунтовых кооперативов, и такие регистрируются. Поддержка — это хорошо, но хотелось бы, чтобы кооперативы создавались снизу и даже без поддержки работали успешно», — обозначила проблему Татьяна Рогожникова.По данным министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, на текущий момент в регионе работает 51 сельскохозяйственный потребительский кооператив, 35 из них — снабженческо-сбытовые.Эксперты сомневаются в том, что Свердловской области в итоге удастся выполнить задание Минсельхоза. Очевидно, что в этом вопросе господдержка оказалась не такой эффективной мерой стимулирования. При этом исключение из вопроса местных властей и вовсе делает.