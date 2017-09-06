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Официальный курс долл. США снизился на 51 коп., евро — на 36 коп.

6 сентябрь 2017 (15:51)

УрБК, Москва, 06.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября. Курс долл. США снизился на 51 коп., до 57,34 руб. Курс евро — на 36 коп., до 68,42 руб.

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