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Официальный курс долл. США снизился на 51 коп., евро — на 36 коп.
6 сентябрь 2017 (15:51)
УрБК, Москва, 06.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября. Курс долл. США снизился на 51 коп., до 57,34 руб. Курс евро — на 36 коп., до 68,42 руб.
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