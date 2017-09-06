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В России доля заемщиков без просрочек составляет 27%

УрБК, Москва, 06.09.2017. По итогам 8 месяцев 2017 года доля заемщиков, обслуживающих кредиты без просрочек, достигла 27%. Об этом сообщает пресс-служба компании «Домашние деньги».



В прошлом году этот показатель равнялся 21%. Кроме того, снизилась доля заемщиков, которые допускают техническую просрочку (1-3 дня). За годовой период она снизилась на 17,9%, за пять лет — на 41%.



По мнению аналитиков, данная тенденция по улучшению платежеспособности клиентов связана с рядом причин. Во-первых, заемщики стали более финансово грамотными и понимают, что долг им придется вернуть. Многие из них не в первый раз обращаются в финансовые организации за необходимой ссудой и научились планировать свой бюджет. Так, например, доля повторных клиентов МФО на текущий момент составляет порядка 50% против 35% на аналогичный период прошлого года. Рост — 42%.



«Во-вторых, в 2017 году многие банки возобновили кредитование физических лиц, однако многие из клиентов столкнулись с проблемой, что из-за испорченной ранее кредитной истории им отказывают в получении кредита, в частности, ипотечного. Таким образом, благодаря МФО заемщикам удается исправить свою кредитную историю, и в будущем они могут рассчитывать на получение более крупной суммы в банке, например, на покупку автомобиля и недвижимости», — говорится в сообщении.



На сегодня около 80% заемщиков тратят на погашение обязательств по займам около 17% своего дохода, что находится на приемлемом уровне и позволяет во время и в полном объеме обслуживать взятые ранее обязательства.

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