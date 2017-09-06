Рынок дорогого жилья оказался перенасыщен

Интерес жителей Екатеринбурга к дорогой недвижимости заметно снизился. В период кризиса этот сегмент пострадал сильнее, чем эконом-класс. Квартиры в некоторых дорогих объектах не могут реализовать по несколько лет. Застройщики вынуждены продавать площади с серьезным дисконтом от первоначальной цены. Аналитики связывают негативные явления с масштабным перенасыщением этого сегмента.По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в настоящее время доля жилья класса «премиум» и «элит» на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет всего 1-2%. Сделки купли-продажи носят единичный характер.Как отмечают аналитики, объем предложения дорогой недвижимости в уральской столице регулярно растет.«Сейчас завершает свои продажи клубный дом «Тихвин». Однако на рынок вышел «Главный проспект», «Исеть» и другие проекты, которые также претендуют на покупателей с определенным бюджетом. Конкуренция в этом сегменте резко обострилась не только за счет жилых проектов, но и комплексов дорогих апартаментов в Екатеринбурге», — заявил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.В результате на рынке образовался серьезный дисбаланс между объемами спроса и предложения.«Конечно, в бюджетном сегменте после начала кризиса также выросла конкуренция. Но здесь хотя бы наблюдается адекватная рынку оборачиваемость денежных средств. В сегменте дорогой недвижимости ситуация заметно хуже. Рост предложения влияет на всех без исключения участников рынка. Пока никаких предпосылок для увеличения спроса я не вижу», — рассказал Михаил Хорьков.Эксперты отмечают, что круг потенциальных покупателей дорогой недвижимости в Екатеринбурге достаточно узкий.Генеральный директор PineCreek Golf Resort Павел Маслихин констатировал, что элитное жилье чаще всего приобретают владельцы бизнеса от 28 до 55 лет. Доля наемных руководителей в структуре всех покупателей дорогих квартир составляет лишь 20%.«Это люди не просто приобретают квадратные метры. Они фактически покупают тот образ жизни, в котором хотят жить. При совершении сделки учитываются все конкурентные преимущества и недостатки того или иного объекта. В частности, его дизайн, местоположение, число парковочных мест, качество воды, размер коммунальной оплаты, кто будет соседями и многое другое», — сообщил Павел Маслихин.Ухудшение экономической ситуации привело к сокращению числа потенциальных покупателей дорогой недвижимости в Екатеринбурге. Многие уральские предприятия оказались на грани разорения. Соответственно, их руководители потеряли возможность совершать крупные покупки.Это привело к снижению стоимости дорогого жилья в свердловских новостройках. По данным исследования аналитического отдела группы компаний (ГК) «Новосел», в январе-июле 2017 года квартиры премиум-класса в Екатеринбурге подешевели на 3,9% (до 213 тыс. 584 тыс. руб. за кв. м.). Впрочем, как отмечают эксперты, эти цифры не всегда являются показательными из-за ограниченного числа объектов в данной категории.Еще одним важным индикатором, который объективно оценивает текущую ситуацию на рынке, является число сделок купли-продажи. По разным оценкам, по сравнению с докризисным уровнем показатель снизился на 20-50%. Эти цифры сопоставимы с падением количества сделок в массовом сегменте.Несмотря на это, ситуация в дорогом и дешевом классах на первичном рынке жилья Екатеринбурга сильно отличается. Это обусловлено тем, что доля массового сегмента превышает 95%. Поэтому рост числа объектов, который начался после кризиса, не привел к сильному дисбалансу между спросом и предложением. В сегменте дорогого жилья, напротив, увеличение числа жилых комплексов и апартаментов, выставленных на продажу, стало настоящим ударом для рынка по причине того, что данная категория занимает малую долю на рынке.