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ОКБ: В Свердловской области уровень номинальной долговой нагрузки составил 36%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. По итогам I полугодия 2017 года уровень номинальной долговой нагрузки (RTI) в Свердловской области составил 36%, что на 4% ниже аналогичного показателя 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Средний размер платежа по кредитам снизился до 12 тыс. 592 руб. В прошлом году этот показатель составлял 12 тыс. 729 руб.



Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35%.



Всего по России по итогам I полугодия 2017 года номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 32%. Средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12,3 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за год на 2,9 тыс. руб.



В диапазоне PTI до 30% по итогам I полугодия оказались 12 регионов, год назад таких регионов было 10. В 13 регионах России уровень кредитной нагрузки в этом году превысил 50%, год назад таких регионов было 14.



Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (62%), Ивановской области (57%), Кабардино-Балкарии (57%), Калмыкии (55%), Тамбовской (52%) и Саратовской обласях (52%).



Больше всего денег на ежемесячные выплаты по кредитам отдают жители Чукотки (20,8 тыс. руб.), Москвы (18,9 тыс. руб.), Магаданской обл. (18,2 тыс. руб.), ХМАО (17,6 тыс. руб.) и Ненецкого АО (16,8 тыс. руб.).

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