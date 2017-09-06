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ЕМУП «Водоканал» оштрафовано на 74 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Свердловское управление ФАС России признало факт нарушения закона о защите конкуренции в действиях екатеринбургского МУП «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности, с ТСЖ «Волгоградское-202») условий о границах эксплуатационной ответственности, не выгодных для них и не соответствующих правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме. На предупреждение антимонопольного ведомства предприятие не отреагировало.



Кроме того, Свердловское УФАС России признало предприятие виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке (часть 2 статьи 14.31 КоАП РФ) и назначило ему административное наказание в виде штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674 руб.



Полагая, что постановление УФАС является незаконным, МУП «Водоканал» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области. Суд, изучив материалы дела, в удовлетворении заявленных предприятием требований отказал и оставил без изменения штраф, назначенный антимонопольным органом.

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