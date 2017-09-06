Новости дня

За два года жители Свердловской области отсудили у продавцов косметики DeSheli 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Свердловский Роспотребнадзор отчитался о контрольно-надзорной деятельности в отношении оздоровительных центров, которые использовали косметику торговых марок DeSheli, MonPlatin и DeAura.



Как сообщают в ведомстве, с 2010 года жители региона начали массово жаловаться на нарушения прав потребителей при продаже косметики указанных марок. Позже компании переориентировались и стали оказывать косметические услуги. Сначала гражданам предлагали пройти какую-либо процедуру бесплатно, а потом настаивали на заключении длительного договора стоимостью в 50-100 тыс. руб.



В ходе проверок в отношении ООО «Лайф», ООО «Альянс-Екб», ООО «Эль Косметикс», ООО «Альфа Маркет», ООО Лорелея», ООО «РТС-Эстетик» выявлены многочисленные нарушения, в том числе санитарные. Сумма штрафов достигла 1,3 млн руб.



Кроме того, в отношении ООО «Лакшери Групп» и ООО «Омоложение» (ООО «Лайф») сотрудники Роспотребнадзора подали иски в защиту интересов неопределенного круга лиц, суд их удовлетворил. Общая сумма, возмещенная потребителям в досудебном и судебном порядке, составила 2,4 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: