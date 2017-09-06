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ПНТЗ организовал встречу с Александром Сокуровым и Николаем Дроздовым

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) организовал встречу сотрудников предприятия с лауреатом Венецианского и Каннского кинофестивалей, кинорежиссером Александром Сокуровым и бессменным телеведущим программы «В мире животных», ученым-зоологом Николаем Дроздовым. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Александр Сокуров показал работникам ПНТЗ документальный фильм о первом президенте России Борисе Ельцине — «Пример интонации». Режиссер поделился историей создания картины и ответил на вопросы белых металлургов. После кинопоказа Александр Сокуров посетил объекты Белой металлургии — электросталеплавильный цех «Железный Озон 32» и Образовательный центр Группы ЧТПЗ.



«Белая металлургия — это образ жизни, который мы бы хотели видеть чаще. Вы — исключение из правил. Такое комплексное отношение к жизни, к производству, к социальной политике редко можно встретить. Пожалуй, это та реальность, к которой нужно стремиться», — поделился впечатлениями от экскурсии Александр Сокуров.



Знаменитый режиссер не впервые посещает предприятия Группы ЧТПЗ. В 2016 году Александр Сокуров посетил флагман Белой металлургии — цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» в Челябинске.



Николай Дроздов выступил перед сотрудниками ПНТЗ с лекцией об экологии и посетил Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, а также Образовательный центр Группы ЧТПЗ. На встрече с коллективом Николай Дроздов вручил ПНТЗ диплом лауреата международной премии в области экологии «Global Eco Brand Award» в номинации «Лучшие и эффективные практики–2017».



«Я вижу абсолютно нового рабочего. Потрясающая чистота вокруг. Мне приятно видеть, что предприятие поддерживает работников в стремлении к здоровому образу жизни. Это очень важно», — отметил Николай Дроздов.



За последние несколько лет Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы посетили публицист Анатолий Вассерман, писатель Алексей Иванов, летчик-космонавт Михаил Корниенко, народные артисты России Константин Райкин и Сергей Гармаш, певцы Денис Майданов и Олег Газманов, архитектор Борис Бернаскони и другие.

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