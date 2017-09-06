Дайджест

Госдолг Украины вырос до 76 млрд долл. США

6 сентябрь 2017 (12:50)

Государственный долг Украины по состоянию на 31 июля 2017 года увеличился на 1,05 млрд долл. США (1,39%) и составил 76,06 млрд долл. Об этом сообщило Министерство финансов страны.

Уточняется, что государственный и гарантированный государством долг составил 1,971 трлн гривен против 1,957 трлн месяцем ранее.

В ведомстве разъяснили, что увеличение этой суммы в долларовом эквиваленте связано с изменением официального курса гривны.

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