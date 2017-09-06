Дайджест
Госдолг Украины вырос до 76 млрд долл. США
6 сентябрь 2017 (12:50)
Государственный долг Украины по состоянию на 31 июля 2017 года увеличился на 1,05 млрд долл. США (1,39%) и составил 76,06 млрд долл. Об этом сообщило Министерство финансов страны.
Уточняется, что государственный и гарантированный государством долг составил 1,971 трлн гривен против 1,957 трлн месяцем ранее.
В ведомстве разъяснили, что увеличение этой суммы в долларовом эквиваленте связано с изменением официального курса гривны.
Уточняется, что государственный и гарантированный государством долг составил 1,971 трлн гривен против 1,957 трлн месяцем ранее.
В ведомстве разъяснили, что увеличение этой суммы в долларовом эквиваленте связано с изменением официального курса гривны.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ: Внешний долг РФ за I полугодие вырос на 3%
- Государственный внутренний долг РФ в июле вырос на 35 млрд рублей
- ЦБ: внешний долг России в первом полугодии сократился на 1,1%
- Госдолг США превысил 17 трлн долларов
- Внешний долг РФ вырос на 17%
Loading...