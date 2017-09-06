Дайджест

Госдолг Украины вырос до 76 млрд долл. США

Государственный долг Украины по состоянию на 31 июля 2017 года увеличился на 1,05 млрд долл. США (1,39%) и составил 76,06 млрд долл. Об этом сообщило Министерство финансов страны.



Уточняется, что государственный и гарантированный государством долг составил 1,971 трлн гривен против 1,957 трлн месяцем ранее.



В ведомстве разъяснили, что увеличение этой суммы в долларовом эквиваленте связано с изменением официального курса гривны.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: