Дайджест
ФБР пыталось завербовать Павла Дурова
6 сентябрь 2017 (12:49)
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подробно рассказал о попытках агентов ФБР завербовать его. Об этом сообщает издание The Baffler.
По словам Дурова, ФБР заинтересовалось им еще в 2014 году, после продажи доли «Вконтакте», и первое общение с агентами американской спецслужбы состоялось на границе США. Сотрудники ведомства интересовались его работой над соцсетью и запросами российских властей данных на пользователей.
После запуска Telegram два сотрудника ФБР без предупреждения пришли к нему в арендованное через Airbnb жилье — считается, что о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель. Агенты предъявили ему некую подписанную судьей бумагу и предложили наладить некий канал передачи информации на конкретных пользователей.
По словам Дурова, ФБР заинтересовалось им еще в 2014 году, после продажи доли «Вконтакте», и первое общение с агентами американской спецслужбы состоялось на границе США. Сотрудники ведомства интересовались его работой над соцсетью и запросами российских властей данных на пользователей.
После запуска Telegram два сотрудника ФБР без предупреждения пришли к нему в арендованное через Airbnb жилье — считается, что о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель. Агенты предъявили ему некую подписанную судьей бумагу и предложили наладить некий канал передачи информации на конкретных пользователей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Роскомнадзор заявил о фейковых попытках регистрации Telegram в реестре
- В сети появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России
- Дуров удалил всех друзей «ВКонтакте»
- Telegram отказался передавать властям переписку пользователей
- Павел Дуров и фонд UCP подали иски друг против друга
Loading...