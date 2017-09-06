Дайджест

ФБР пыталось завербовать Павла Дурова

6 сентябрь 2017 (12:49)

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подробно рассказал о попытках агентов ФБР завербовать его. Об этом сообщает издание The Baffler.

По словам Дурова, ФБР заинтересовалось им еще в 2014 году, после продажи доли «Вконтакте», и первое общение с агентами американской спецслужбы состоялось на границе США. Сотрудники ведомства интересовались его работой над соцсетью и запросами российских властей данных на пользователей.

После запуска Telegram два сотрудника ФБР без предупреждения пришли к нему в арендованное через Airbnb жилье — считается, что о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель. Агенты предъявили ему некую подписанную судьей бумагу и предложили наладить некий канал передачи информации на конкретных пользователей.

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