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ФБР пыталось завербовать Павла Дурова

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подробно рассказал о попытках агентов ФБР завербовать его. Об этом сообщает издание The Baffler.



По словам Дурова, ФБР заинтересовалось им еще в 2014 году, после продажи доли «Вконтакте», и первое общение с агентами американской спецслужбы состоялось на границе США. Сотрудники ведомства интересовались его работой над соцсетью и запросами российских властей данных на пользователей.



После запуска Telegram два сотрудника ФБР без предупреждения пришли к нему в арендованное через Airbnb жилье — считается, что о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель. Агенты предъявили ему некую подписанную судьей бумагу и предложили наладить некий канал передачи информации на конкретных пользователей.

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