Дайджест
В Японии назвали мощность испытанного в КНДР ядерного заряда
6 сентябрь 2017 (12:49)
В Токио уточнили мощность испытанного в КНДР ядерного заряда. Как сообщил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра Пхеньян взорвал бомбу с тротиловым эквивалентом в 160 килотонн. Об этом передает РИА Новости.
Он сослался на данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), по данным которой магнитуда подземных толчков в момент проведенного 3 сентября испытания составила 6,1.
По словам Онодэры, это почти в 10 раз превышает мощность «Малыша» — атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года.
Он сослался на данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), по данным которой магнитуда подземных толчков в момент проведенного 3 сентября испытания составила 6,1.
По словам Онодэры, это почти в 10 раз превышает мощность «Малыша» — атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года.
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