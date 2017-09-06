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В Краснотурьинске директор предприятия «Вектор» осужден за невыплату зарплаты одному сотруднику

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В Краснотурьинске директор ООО «Вектор» осужден за невыплату зарплаты одному работнику предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в период с 10 сентября 2015 года по 25 ноября 2015 года директор предприятия допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работнику предприятия.



В указанный период денежные средства ООО «Вектор» были израсходованы на производственные и непроизводственные нужды общества, не связанные с оплатой труда и иных установленных законом выплат.



В ходе расследования уголовного дела подсудимый вину признал полностью, а также выплатил задолженность по заработной плате в полном объеме.



Приговором суда директору ООО «Вектор» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

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