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N1: В Екатеринбурге число объявлений о продаже готового бизнеса за год увеличилось на 40%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Число предложений о продаже готового бизнеса в Екатеринбурге выросло за год на 40% — до 352 объявлений. Об этом сообщает портал по выбору недвижимости N1.RU.



По данным N1.RU, больше всего бизнеса выставлено на продажу сейчас в центре — 25% от общего числа, по 5-7% объявлений есть на Эльмаше, Уралмаше, Автовокзале и Визе. В остальных микрорайонах доля предложений не превышает 5%.



По подсчётам аналитиков, за прошедший год наиболее заметно выросло число предложений по офисной недвижимости на 72,7% (с 22 до 38 шт.), число кафе, баров и ресторанов увеличилось на 65% (с 20 до 33 шт.), магазинов — на 45% (с 40 до 58 шт.), салонов красоты — на 33% (с 18 до 24 шт.), а продающихся гостиниц и хостелов стало больше на 24% (с 33 до 41 шт.). Кроме того, с 8 до 13 штук за год выросло число бань и саун, которые выставлены на продажу.



«Как правило, к осени в деловой сфере происходит оживление, поэтому, скорее всего, предприниматели, решившие продать свой бизнес еще весной или летом, только сейчас начинают искать покупателей. Кроме того, владельцев гостиниц и хостелов мог подтолкнуть к продаже своего бизнеса именно сейчас приближающийся чемпионат мира по футболу», — поясняет руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.



Самый дорогой объект, выставленный на продажу в данный момент, — административное здание с арендаторами на ул. Декабристов за 783,6 млн руб., а самые дешевые предложения стоят 100-150 тыс. руб. В частности, сейчас за 99 тыс. руб. продается студия свадебного проката, а за 150 тыс. руб. — маникюрный кабинет.

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