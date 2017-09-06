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В Свердловской области выросли тарифы на оказание медицинской помощи

6 сентябрь 2017 (11:23)

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. С сентября 2017 года комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на Среднем Урале увеличила нормативы финансирования амбулаторной помощи и базовую ставку в дневном и круглосуточном стационарах. Об этом сообщает пресс-служба ТФОМС Свердловской области.

«Подушевой норматив финансирования амбулаторной помощи (деньги, которые поликлиника получает ежемесячно за каждого прикрепленного к ней гражданина, вне зависимости от факта его обращения за медицинской помощью) вырастает с 220 до 230 руб. Базовая ставка в круглосуточном стационаре (основание для расчета конечной стоимости госпитализации пациента) увеличивается с 18 тыс. 094 руб. до 18 тыс. 427 руб. Несмотря на то, что рост норматива сам по себе кажется незначительным, он сильно влияет на доходы медорганизации в целом: после решения комиссии доход крупной районной или городской больницы может вырасти на несколько миллионов рублей до конца текущего года», — говорится в сообщении.

Увеличение тарифов стало возможным, исходя из показателей исполнения территориальной программы ОМС на 2017 год.

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