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В Екатеринбурге изъяли оргтехнику у УК «Зеленый город» в счет долгов за энергоресурсы
6 сентябрь 2017 (11:01)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы изъяли всю оргтехнику, в том числе и компьютеры с базами данных, и иное ценное имущество в офисе ООО УК «Зеленый город». Компания задолжала более 20 млн руб. за тепло и горячую воду с октября 2013 по февраль 2017 года, сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Управляющая компания обслуживает восемь многоквартирных домов в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга.
«В настоящий момент на исполнении в ФССП находится пять исполнительных листов о взыскании задолженности с ООО «Управляющая компания «Зеленый город» на сумму остатка 15,5 млн руб. в пользу ПАО «Т Плюс» и ООО «Свердловская теплоснабжающая компания». В ближайшее время будут предъявлены еще три исполнительных листа на сумму 4,8 млн руб. С декабря 2016 года по настоящее время по исполнительным документам фактически взыскано 4,3 млн руб.», — говорится в сообщении.
В середине мая текущего года в отношении должника Арбитражным судом Свердловской области возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) по иску одного из коммунальных предприятий города.
«ООО «УК «Зеленый город» входит в топ-100 антирейтинга исполнителей коммунальных услуг в Екатеринбурге, составленного «ЭнергосбыТ Плюс». Долги управляющих компаний, входящих в «черный список», перед ресурсоснабжающей организацией грозят неполучением домами паспортов готовности к зиме и, как следствие, срывом включений в отопительный сезон», — рассказали в пресс-службе.
По итогам проведенного рейда управляющая компания обратилась с просьбой о проведении переговоров по вопросу задолженности к представителю Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Управляющая компания обслуживает восемь многоквартирных домов в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга.
«В настоящий момент на исполнении в ФССП находится пять исполнительных листов о взыскании задолженности с ООО «Управляющая компания «Зеленый город» на сумму остатка 15,5 млн руб. в пользу ПАО «Т Плюс» и ООО «Свердловская теплоснабжающая компания». В ближайшее время будут предъявлены еще три исполнительных листа на сумму 4,8 млн руб. С декабря 2016 года по настоящее время по исполнительным документам фактически взыскано 4,3 млн руб.», — говорится в сообщении.
В середине мая текущего года в отношении должника Арбитражным судом Свердловской области возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) по иску одного из коммунальных предприятий города.
«ООО «УК «Зеленый город» входит в топ-100 антирейтинга исполнителей коммунальных услуг в Екатеринбурге, составленного «ЭнергосбыТ Плюс». Долги управляющих компаний, входящих в «черный список», перед ресурсоснабжающей организацией грозят неполучением домами паспортов готовности к зиме и, как следствие, срывом включений в отопительный сезон», — рассказали в пресс-службе.
По итогам проведенного рейда управляющая компания обратилась с просьбой о проведении переговоров по вопросу задолженности к представителю Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
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