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Спустя семь лет после отмены сделки «Ростелеком» вернулся к идее покупки «Акадо»

УрБК, Москва, 06.09.2017. Компания «Ростелеком» решила вновь вернуться к идее покупки оператора «Акадо», спустя семь лет после отмены сделки. Об этом сообщают «Ведомости».



«Переговоры о покупке «Акадо» действительно идут», — подтвердил близкий к «Ростелекому» источник издания. Рассматриваются разные схемы покупки актива — например, «Ростелеком» может оплатить его квазиказначейскими акциями, находящимися на балансе его «дочки» «Мобител».



В августе 2017 году разрешение на покупку петербургских и екатеринбургских активов «Акадо» антимонопольная служба дала «Эр-телеком холдингу».



По словам одного из собеседников «Ведомостей», в ходе предыдущих раундов переговоров о продаже «Акадо» «Ростелеком» оценивал свой актив в 32 млрд руб. без учета долга, или 519 млн долл. США.



«Как показывает опыт сделок на рынке проводного интернета, «Акадо» можно оценить примерно в три годовые выручки, или в 6-7 EBITDA без учета долга — то есть в сумму примерно 25-34 млрд руб.», — рассуждает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков.



Рыночная стоимость 15,09% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций «Ростелекома», принадлежащих «Мобителу», — около 28,8 млрд руб.



Впервые «Ростелеком» задумал купить «Акадо» в 2010 году — компанию он тогда оценил в 1,2 млрд долл. США. Планам оператора помешал гендиректор материнского холдинга «Связьинвеста» Евгений Юрченко — он счел цену завышенной и поспособствовал прекращению переговоров. Переговоры неоднократно возобновлялись, но договориться так и не удалось.

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