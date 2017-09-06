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Суд рассмотрит иск о банкротстве «Уральской металлургической компании»
6 сентябрь 2017 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Научно-производственная фирма «Уральская металлургическая компания» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 5 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», сумма исковых требований составляет 375 млн 215 тыс. руб.
Напомним, ООО «НПФ «УМК» зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля металлами и металлическими рудами. В августе 2017 года регулирующими органами принято решение об исключении компании из ЕГРЮЛ как недействующего юрлица.
Соответствующий документ поступил в суд 5 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», сумма исковых требований составляет 375 млн 215 тыс. руб.
Напомним, ООО «НПФ «УМК» зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля металлами и металлическими рудами. В августе 2017 года регулирующими органами принято решение об исключении компании из ЕГРЮЛ как недействующего юрлица.
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