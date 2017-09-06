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В Кушве «Завод строительных конструкций» оштрафован за эксплуатацию газовой сети без лицензии
6 сентябрь 2017 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В Кушве ООО «Завод строительных конструкций» («ЗСК») оштрафовано за эксплуатацию газовой сети без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было установлено, что предприятие эксплуатирует сеть газопотребления, являющуюся взрывопожароопасным производственным объектом III класса опасности.
Согласно требованиям федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности подлежит лицензированию.
Вместе с тем прокурорская проверка показала, что ООО «ЗСК» длительное время эксплуатирует взрывопожароопасный производственный объекта III класса опасности без лицензии, чем нарушает требования законодательства РФ.
По данному факту прокуратура в отношении ООО «ЗСК» возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна».
Арбитражным судом Свердловской области постановление прокуратуры рассмотрено, на предприятие наложен штраф в размере 40 тыс. руб.
Кроме того, в адрес директора ООО «ЗСК» внесено представление, по результатам рассмотрения которого исполнительный директор завода Евгений Кравченко привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
В настоящее время ООО «ЗСК» подготовлены документы для получения лицензии.
В ходе проверки было установлено, что предприятие эксплуатирует сеть газопотребления, являющуюся взрывопожароопасным производственным объектом III класса опасности.
Согласно требованиям федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности подлежит лицензированию.
Вместе с тем прокурорская проверка показала, что ООО «ЗСК» длительное время эксплуатирует взрывопожароопасный производственный объекта III класса опасности без лицензии, чем нарушает требования законодательства РФ.
По данному факту прокуратура в отношении ООО «ЗСК» возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна».
Арбитражным судом Свердловской области постановление прокуратуры рассмотрено, на предприятие наложен штраф в размере 40 тыс. руб.
Кроме того, в адрес директора ООО «ЗСК» внесено представление, по результатам рассмотрения которого исполнительный директор завода Евгений Кравченко привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
В настоящее время ООО «ЗСК» подготовлены документы для получения лицензии.
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