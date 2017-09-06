Новости дня
Административное здание МУП «Кировградское автотранспортное предприятие» выставлено на торги за 1,8 млн рублей
6 сентябрь 2017 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Конкурсный управляющий МУП «Кировградское автотранспортное предприятие» выставил на торги административное здание предприятия. Об этом говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Площадь объекта (дата постройки — 1929 год) составляет 371 кв. м. Начальная цена — 1 млн 855 тыс. руб.
Также на аукцион выставлены три автомобиля «КамАЗ» общей стоимостью 950 тыс. руб.
Отметим, что в июле 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал Кировградское АТП банкротом.
Площадь объекта (дата постройки — 1929 год) составляет 371 кв. м. Начальная цена — 1 млн 855 тыс. руб.
Также на аукцион выставлены три автомобиля «КамАЗ» общей стоимостью 950 тыс. руб.
Отметим, что в июле 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал Кировградское АТП банкротом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Торги по продаже имущества автодилера «УралФрансАвто» не состоялись
- Выставлено на торги имущество ФГУП «Исток» общей стоимостью свыше 100 млн рублей
- В Асбесте выставлено на торги имущество компании «Энергоцентр» стоимостью 40 млн рублей
- В Нижнем Тагиле выставлено на торги имущество российско-южноафриканского предприятия «Эконт»
- В Екатеринбурге выставлено на повторные торги имущество холдинговой компании «Грани»
Loading...