Новости дня

Административное здание МУП «Кировградское автотранспортное предприятие» выставлено на торги за 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Конкурсный управляющий МУП «Кировградское автотранспортное предприятие» выставил на торги административное здание предприятия. Об этом говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Площадь объекта (дата постройки — 1929 год) составляет 371 кв. м. Начальная цена — 1 млн 855 тыс. руб.



Также на аукцион выставлены три автомобиля «КамАЗ» общей стоимостью 950 тыс. руб.



Отметим, что в июле 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал Кировградское АТП банкротом.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: