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Административное здание МУП «Кировградское автотранспортное предприятие» выставлено на торги за 1,8 млн рублей

6 сентябрь 2017 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. Конкурсный управляющий МУП «Кировградское автотранспортное предприятие» выставил на торги административное здание предприятия. Об этом говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Площадь объекта (дата постройки — 1929 год) составляет 371 кв. м. Начальная цена — 1 млн 855 тыс. руб.

Также на аукцион выставлены три автомобиля «КамАЗ» общей стоимостью 950 тыс. руб.

Отметим, что в июле 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал Кировградское АТП банкротом.

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