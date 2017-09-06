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Строительство «Екатеринбург-Арены» завершено на 87%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В рамках официального визита 5 сентября 2017 года заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко посетил «Екатеринбург-Арену», строительство которой ведет компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара). Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Виталия Мутко сопровождали врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский.



«Докладывая зампредседателю правительства РФ о ходе строительства спорткомплекса, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский подчеркнул, что все работы идут в соответствии с графиком или опережают его. Общая степень готовности объекта составляет 87%. В настоящее время на стадионе полностью завершены работы на постоянных трибунах, ведется устройство сборно-разборных трибун, идет отделка подтрибунных помещений. Полностью установлен навес, идет реставрация исторических фасадов и устройство архитектурной подсветки, завершается монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.



После осмотра исторического фасада Виталий Мутко проверил готовность футбольного поля, где уже проведена подкормка и стрижка травы, а также начата прошивка газона искусственными волокнами, осмотрел подтрибунные помещения: пресс-центр, раздевалки, душевые и разминочную, а также на лифте поднялся в одну из VIP-лож повышенной комфортности — так называемый скайбокс.



Как отметил зампредседателя правительства РФ, обновленный стадион, расположенный в центре города, станет украшением Екатеринбурга.



«Мы достаточно серьезно мониторим ход подготовки к чемпионату мира-2018, и Екатеринбург не вызывает у нас никаких серьезных тревог. Качество и темп стройки очень высокий. Вокруг стадиона сегодня создается очень хорошее, комфортное пространство для того, чтобы сюда было удобно добраться», — дал свою оценку Виталий Мутко.



По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, инфраструктура для гостей чемпионата и размещения команд также строится в соответствии с графиком. «Большую часть запланированного мы выполнили, и сейчас нам предстоит откристаллизировать работу. Я уверен, никаких проблем с окончанием работ и приемом гостей ЧМ-2018 у нас не будет», — заявил Евгений Куйвашев.



Как отметил председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский, строительные работы на «Екатеринбург-Арене» вышли на финальный этап.



«Стадион полностью соответствует проекту и требованиям FIFA. Нет никаких сомнений, что мы сдадим стадион в срок, подготовим к эксплуатации до конца года, чтобы успешно провести тестовые мероприятия на арене уже будущей весной», — резюмировал Дмитрий Пумпянский.

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