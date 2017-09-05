Томинский ГОК начинает прием сотрудников

Томинский горно-обогатительный комбинат» (находится под управлением Русской медной компании) планирует начать кампанию по найму сотрудников в сентябре 2017 года. На этом этапе будет идти набор не только руководителей и специалистов, но и рабочих — электрослесарей, газосварщиков, горнорабочих на маркшейдерских и геологических работах.Всего до конца текущего года предприятие примет более 60 человек. В результате с учетом нынешнего персонала численность коллектива Томинского ГОКа превысит 100 человек. В 2018 году, на следующем этапе реализации проекта, в Томинский ГОК трудоустроят еще более 400 сотрудников. Свыше 600 человек комбинат планирует привлечь в 2019 году.«Подбор сотрудников будет осуществляться как среди соискателей, которые направили свои резюме в компанию, так и среди жителей региона, находящихся на учете в центрах занятости населения. На вакантные позиции будет конкурс. Мы уже видим, что число желающих работать на Томинском ГОКе превышает количество рабочих мест, которые планируется организовать на предприятии», — сказал генеральный директор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский.«Кадровый резерв Томинского ГОКа начал формироваться задолго до активной фазы реализации проекта. Жители Южного Урала отправляют резюме на электронную почту компании, через форму обратной связи на сайте комбината tomgok.ru, приносят их лично в офис предприятия. В управление кадровой политики РМК только через официальный сайт предприятия tomgok.ru уже поступило свыше 1,3 тыс. резюме.Планируется, что Томинский ГОК создаст в Челябинской области порядка 1,2 тыс. новых рабочих мест для представителей 125 специальностей. Преимущество при трудоустройстве будет отдаваться жителям Сосновского и Коркинского районов Челябинской области, а также Челябинска», — сообщили в пресс-службе РМК.Средняя зарплата на предприятии превысит 40 тыс. руб. Кроме того, для сотрудников предусмотрены различные дополнительные льготы.Отметим, что Томинский горно-обогатительный комбинат планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Запасы месторождения оцениваются в 660 млн т руды. Оно входит в число 50 крупнейших месторождений меди в мире.Предприятие должно выйти на проектную мощность — переработку 28 млн т руды в год — в начале 2022 года.«Завершение первого этапа строительства комбината запланировано на конец 2019 года. К этому моменту будут возведены все производственные объекты для перехода обогатительной фабрики в режим пусконаладочных работ. В том числе завершено строительство объектов, которые будут задействованы в технологической схеме ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза. В соответствии с рекомендациями экологического аудита проектной документации комбината, который был проведен в 2016 году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Томинский ГОК отказался от переработки окисленных руд с применением технологии гидрометаллургии», — заявил Валерий Улановский.Официальный старт началу разработки месторождения РМК дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Первую руду в компании рассчитывают добыть в 2018 году. До запуска обогатительной фабрики она будет направляться на склад.Как отмечают представители РМК, Томинский ГОК обещает стать одним из самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Инвестиции в проект превысят 65 млрд руб.