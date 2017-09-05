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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение в связи с возможными заморозками
5 сентябрь 2017 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Синоптики уральского гидрометеоцентра опубликовали штормовое предупреждение: ночью в предстоящие дни в регионе будет холодно. Ожидаются заморозки до -2 С, преимущественно в северных районах Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В связи с понижением температуры воздуха возможно увеличение количества бытовых пожаров из-за нарушения правил эксплуатации отопительных приборов, печей и газового оборудования. Также из-за похолодания может повредиться или даже погибнуть урожай.
Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов, не оставлять печи без присмотра.
В связи с понижением температуры воздуха возможно увеличение количества бытовых пожаров из-за нарушения правил эксплуатации отопительных приборов, печей и газового оборудования. Также из-за похолодания может повредиться или даже погибнуть урожай.
Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов, не оставлять печи без присмотра.
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