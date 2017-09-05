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В банке «Открытие» прокомментировали понижение рейтинга агентством Moody’s

УрБК, Москва, 05.09.2017. Представители банка «ФК Открытие» заявили о том, что они удивлены решением Moody’s снизить рейтинг кредитной организации.



«Мы удивлены решением агентства Moody’s, в том числе на фоне перевода агентством S&P рейтингов банка из списка Credit watch negative в список Credit watch developing. Решение Moody’s не отражает значительно возросший уровень надежности банка «Открытие» после перехода под управление Банка России, который гарантирует непрерывность деятельности банка «Открытие», — говорится в официальном комментарии банка.



Напомним, ранее агентство Moody’s понизило рейтинги банка «ФК Открытие» до «B2» с «Bа3». Прогноз по рейтингам развивающийся. Базовая кредитная оценка банка была понижена до «ca» с «b1». Краткосрочные рейтинги компании были подтверждены на уровне Not Prime.



Как поясняют аналитики, понижение рейтинга произошло на фоне оттока средств клиентов со счетов банка и в связи с необходимостью новых финансовых вливаний в банк, который получит поддержку от ЦБ РФ.

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