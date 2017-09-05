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В Пышминском районе признана банкротом компания «Дельта»
5 сентябрь 2017 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Дельта» (рабочий поселок Пышма) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
С иском о банкротстве ООО «Дельта» в январе 2017 года обратилось в суд ООО «Витта». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 70 млн 628 тыс. руб. — третья очередь и 12 млн 531 тыс. руб. — вторая очередь. Восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2010 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
С иском о банкротстве ООО «Дельта» в январе 2017 года обратилось в суд ООО «Витта». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 70 млн 628 тыс. руб. — третья очередь и 12 млн 531 тыс. руб. — вторая очередь. Восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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