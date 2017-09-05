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В Тайване сменился глава правительства

Президент Тайваня Цай Инвэнь назначила премьер-министром мэра города Тайнань Уильяма Лая. Об этом сообщает Reuters.



Назначение произошло спустя сутки после того, как Инвэнь приняла отставку предыдущего премьера Линь Цюаня, который занимал пост с мая 2016 года.



Как отмечает агентство, эта перестановка связана с борьбой Инвэнь за собственный рейтинг, который значительно упал за последние месяцы.

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