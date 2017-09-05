Дайджест
В Тайване сменился глава правительства
5 сентябрь 2017 (17:19)
Президент Тайваня Цай Инвэнь назначила премьер-министром мэра города Тайнань Уильяма Лая. Об этом сообщает Reuters.
Назначение произошло спустя сутки после того, как Инвэнь приняла отставку предыдущего премьера Линь Цюаня, который занимал пост с мая 2016 года.
Как отмечает агентство, эта перестановка связана с борьбой Инвэнь за собственный рейтинг, который значительно упал за последние месяцы.
Назначение произошло спустя сутки после того, как Инвэнь приняла отставку предыдущего премьера Линь Цюаня, который занимал пост с мая 2016 года.
Как отмечает агентство, эта перестановка связана с борьбой Инвэнь за собственный рейтинг, который значительно упал за последние месяцы.
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