Дайджест
Морской порт Зарубино в Приморье будет расширен
5 сентябрь 2017 (17:19)
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому расширяется морской порт Зарубино в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Подписанным распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Зарубино (Приморский край)... в целях реализации новых инвестиционных проектов и развития существующей инфраструктуры порта», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, в порту планируется строительство специализированного терминала для перевалки зерновых грузов. На терминале будут переваливать пшеницу, кукурузу и сою.
«Подписанным распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Зарубино (Приморский край)... в целях реализации новых инвестиционных проектов и развития существующей инфраструктуры порта», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, в порту планируется строительство специализированного терминала для перевалки зерновых грузов. На терминале будут переваливать пшеницу, кукурузу и сою.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство увеличило штрафы за нарушение обязательств по госзакупкам
- Крымский мост повлияет на конкурентоспособность порта Мариуполя
- Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве морского порта на полуострове Ямал
- Аэропорт Кольцово, «Пермские авиалинии» и Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова (Челябинская область) исключены из числа стратегических предприятий
- «Ведомости» и Алексей Непомнящий: «РЖД поборется с пробками ограничением перевозок»
Loading...