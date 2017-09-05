Дайджест

Морской порт Зарубино в Приморье будет расширен

5 сентябрь 2017 (17:19)

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому расширяется морской порт Зарубино в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Зарубино (Приморский край)... в целях реализации новых инвестиционных проектов и развития существующей инфраструктуры порта», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, в порту планируется строительство специализированного терминала для перевалки зерновых грузов. На терминале будут переваливать пшеницу, кукурузу и сою.

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