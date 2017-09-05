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Дагестанские болельщики закидали мусором бразильского бойца

После поединка в рамках турнира Fight Nights Global 73 в Дагестане болельщики закидали мусором бразильского бойца Диего Брандао. Об этом сообщает RT.



Во втором раунде поединка против россиянина Ахмета Алиева Брандао получил в партере запрещенный удар головой. В момент, когда рефери остановил поединок, Алиев нанес несколько ударов по голове соперника, после чего бразилец оттолкнул россиянина и ударил его ногой. В итоге Брандао покинул октагон, что и стало причиной недовольства болельщиков, которые начали закидывать бразильца мусором.



Брандао вернули в клетку, однако он отказался продолжать бой. Победу засчитали Алиеву.

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